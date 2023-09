Castellana, al Festival dello sport la campionessa paralimpica

Dopo l’anteprima, in calendario da venerdì 1 a mercoledì 6 settembre, è entrata nel vivo, e si svolgerà fino a venerdì 15 settembre 2023, in largo Porta Grande a Castellana Grotte, la seconda parte della II edizione del Castellana Sport Festival, organizzato da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl, nell’ambito delle attività della Consulta dello Sport e nell’ambito del calendario di eventi estivi Piazze d’Estate. Largo Porta Grande torna così ad essere protagonista di Piazze d’Estate con un vero e proprio villaggio sportivo che, rispetto allo scorso anno, resterà aperto più giornate, con una programmazione più intensa, e che ha come obiettivo principale quello di portare in evidenza le attività delle associazioni sportive e della danza di Castellana Grotte e mettere in mostra un movimento che è la vera eccellenza del territorio.

“Tutti i modi di vivere lo sport” in un unico contenitore: esibizioni, eventi, musica dal vivo, postazioni food & beverage, gare e tornei, spettacoli e convegni a tema. «Il Festival dello Sport continua fino al 15 settembre, con la possibilità di svolgere numerose attività sportive come basket, calcio, pallavolo, tennis e badminton. – dichiara Fabio

Caputo, assessore alla Cultura del Comune di Castellana Grotte – Inoltre, sul palco si stanno alternando diverse band in concerto e si terrà anche un convegno dedicato alla nutrizione. Siamo, però, soprattutto felici di aver attivato un’importante collaborazione con il Centro antiviolenza che per tutta la settimana a Castellana aprirà un punto informativo dove incontrare gli atleti e le atlete e creare una sinergia tra il CAV e il mondo dello sport. Queste iniziative che promuovono lo sport puntano a sottolineare il valore imprescindibile del rispetto delle donne: pertanto siamo onorati di avere con noi il 15 settembre, come testimonial, la campionessa paralimpica Vittoria Bianco». Sino a venerdì 15 settembre Castellana Sport Festival, evento finanziato con il contributo di Regione Puglia - Assessorato allo Sport per Tutti - Anno 2023, perseguirà gli obiettivi di promozione del movimento sportivo cittadino, di sensibilizzazione sul tema del contrasto alla violenza sulle donne con l’adesione alla campagna regionale Allenati contro la Violenza, di valorizzazione del contesto turistico e dei valori storico-culturali con le escursioni guidate alle opere di street art del progetto Libervìa e di promozione dei valori di inclusione attraverso la presenza di specifiche attività dedicate alle persone disabili e agli sport paralimpici. Proprio in quest’ottica, venerdì 15 settembre 2023, per raccontare la propria esperienza, presenzierà al Castellana Sport Festival Vittoria Bianco, nuotatrice pugliese, oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020.

Basket Castellana (dalle ore 17 alle ore 21), Calciomania Castellana (dalle ore 17 alle ore 21) e Grotte Volley Castellana (dalle ore 17 alle ore 21) animano le aree gioco per pallacanestro, calcio e pallavolo. Dopo le ore 21 tutti i campi sono a disposizione dei visitatori gratuitamente. È possibile prenotare online la propria giocata attraverso il portale ufficiale della Consulta dello Sport www.castellanasportiva.it. Disponibile e libera anche un’area fitness e ginnastica artistica che fino a ieri ha visto le esibizioni della Gym Rebels di Stefania Perta. Le attività delle scuole di danza sono state caratterizzate dalla presenza di Passito Bailante di Liana Sonnante (lo scorso 10 settembre) e nei prossimi giorni vedranno l’esibizione di Artinscena di Annalisa Bellini (14 e 15 settembre). Tra gli eventi che si sono già svolti o si svolgeranno, il concerto di Area 404, il Premio Vito Luisi 2023 contest per band emergenti, le esibizioni spettacolo promosse dalla Enduro Squad Sud Italia Trial e Bike Trial Show, l’appuntamento con l’associazione L’Allenatore dei Sogni “Il calcio è anche una questione di rigore (morale)” (15 settembre, inizio alle ore 19) e il secondo convegno organizzato da Kinesport con il fisioterapista e chinesiologo Rocky Barbaro sulla prevenzione e il trattamento degli infortuni sportivi. Presenti al Castellana Sport Festival gli stand espositivi di ben 15 associazioni sportive e

della danza cittadine, ognuno di questi pronto a presentare la propria offerta per la stagione 2023/2024. Tutti gli eventi sono gratuiti. L’utilizzo delle aree gioco è gratuita, previa prenotazione online e disponibilità delle aree stesse.