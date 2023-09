Esche avvelenate in una strada di Bari, arrivano i cartelli di allerta

In seguito ad un sospetto avvelenamento di un cane, avvenuto in via Bitritto il 17 luglio, certificato da un veterinario, il sindaco Antonio Decaro ha disposto, con un'ordinanza, l'obbligo di sistemare dei cartelli per avvertire i residenti sulla possibile presenza di esche avvelenate. Il veterinario, che ha curato l'animale che ha ingerito qualcosa trovata in strada, in via Bitritto, ha inviato al Comune il referto sulla presenza di sostanze nocive. Saranno quindi installati dei cartelli con la scritta: “Attenzione - Presenza di Esche Avvelenate”. La polizia locale intanto ha avviato degli accertamenti su quanto accaduto per risalire al responsabile dell'abbandono delle esche avvelenate. L'Amiu si occuperà della bonifica della zona. (foto repertorio)