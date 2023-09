I marchi internazionali continuano a scegliere Bari, tocca a Triumph

Triumph, storica azienda di lingerie tra le più conosciute a livello mondiale, arriva in Puglia con il primo store monomarca nel cuore di Bari.

Posizionato nel quadrilatero murattiano, in via Principe Amedeo 29, il nuovo negozio Triumph si sviluppa con spazi ampi, luminosi e accoglienti che faranno da palcoscenico alle collezioni di lingerie, costumi e homewear del marchio.

“L’apertura del nuovo monomarca Triumph a Bari rappresenta un importante passo nel percorso di crescita del brand nel sud Italia – ha dichiarato Francesco Pergola, Retail Director South Europe and Training and Development Manager Europe di Triumph. “La città è un crocevia commerciale e siamo davvero entusiasti di portare i nostri valori, il nostro stile e le nostre collezioni nel cuore pulsante di questa comunità”. “Investire su Bari è per me un grande orgoglio oltre che un desiderio personale” – ha invece affermato l'imprenditore Pietro Grassi che ha aperto lo store con Nunzio Spagnoli.