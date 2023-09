Milanesi e romani amano la Puglia: è caccia alla casa in Valle d’Itria

Non sono solo i turisti stranieri che desiderano acquistare casa in Puglia. Tra gli amanti e gli acquirenti della terra mediterranea, ci sono anche italiani, soprattutto i milanesi e romani. Sono innamorati soprattutto della Valle d'Itria, ma anche delle acque cristalline del Salento.

Il risultato emerge da una analisi condotta dall’ufficio studi del Gruppo Tecnocasa, che comunque precisa che il maggior numero di compravendite delle case vacanze da parte dei milanesi è concentrato in Liguria (33,3%), principale meta degli acquirenti meneghini, con una particolare preferenza per la provincia di Genova, più facilmente raggiungibile.

La seconda scelta dei milanesi è la Sardegna che recupera rispetto agli anni scorsi. In aumento, rispetto a un anno fa, anche la domanda di casa vacanza in Emilia-Romagna dove piacciono soprattutto Riccione e Bellaria e in Puglia. In aumento anche il Piemonte di cui piacciono soprattutto le zone di campagna. I laghi più apprezzati dai milanesi, sono quello di Como e quello di Iseo, quest’ultimo anche per la facile raggiungibilità. Infine, i Milanesi che hanno acquistato la casa in montagna si sono indirizzati soprattutto verso il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta.

I Romani che acquistano casa vacanza a differenza dei milanesi possono contare su molte località di mare nella loro regione, che post pandemia hanno avuto una vera e propria riscoperta. Infatti, la maggioranza degli acquisti dei romani si concentrano proprio nel Lazio (46,3%) con un calo rispetto al periodo pre-pandemia e un rallentamento tra il 2020 e il 2021. In particolare, in provincia di Roma piacciono Anzio e Ardea che hanno il vantaggio di essere facilmente raggiungibile dalla capitale, offrendo la possibilità di utilizzare la casa vacanza anche durante i week end dell’anno. Compravendite anche nelle campagne della provincia di Viterbo.

Balzo in avanti della Puglia che raccoglie il 17% delle preferenze a pari merito con Abruzzo. In Puglia si scelgono sia la campagna della Valle d’Itria sia le località di mare del Salento. In Abruzzo, scelto sia per il mare sia per la montagna, c’è una predilezione per le zone costiere della provincia di Teramo e le località di montagna della provincia dell’Aquila.