Anche gli attori di Mare Fuori a Bari per il Prix Italia

Le serie Esterno Notte di Marco Bellocchio e il fenomeno Mare Fuori; la Divina Commedia - un viaggio immersivo nel Metaverso di Rai Cinema; il toccante After the Bridge, documentario sul percorso di accettazione del dolore della madre di un terrorista jihadista; l'inchiesta Plastica Connection, per promuovere la consapevolezza dell'impatto ambientale della plastica sulla vita del pianeta: sono 5 i prodotti Rai in finale al 75/o Prix Italia, in programma a Bari dal 2 al 6 ottobre. Dovranno contendersi il podio tra i 27 programmi finalisti, tre titoli per ognuna delle 9 categorie nelle sezioni ufficiali Radio/Podcast, TV e Digital. La selezione, durata tutta l'estate, si è conclusa venerdì scorso: scelti tra i 266 prodotti iscritti al Concorso dalle giurie composte da oltre 80 esperti da tutto il mondo designati tra i broadcaster partecipanti.

"Abbiamo lavorato per avvicinare il più possibile il Prix Italia al pubblico generalista - spiega Chiara Longo Bifano, segretaria generale del Prix Italia - ed ora le giurie ci consegnano un cartellone di grandissima qualità che si potrà vedere e conoscere di persona. Si tratta di prodotti straordinari provenienti da ben 17 Paesi" che si potranno apprezzare gratuitamente negli screening del Teatro Kursaal "messo a disposizione grazie alla collaborazione con la Regione Puglia".

La cerimonia di premiazione si terrà sarà all'aperto, la sera di venerdì 6 ottobre, in diretta su RaiPlay e condotta dal palco di Piazza del Ferrarese da Carolina Di Domenico e Filippo Solibello.