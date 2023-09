Bari, auto scassinata e valigie rubate: ancora furti a Pane e Pomodoro

Le hanno portato via tutto quello che era nell'auto mentre faceva un bagno a Pane e Pomodoro. E' successo solo qualche giorno fa sulla spiaggia cittadina barese dove ormai i furti sono quasi all'ordine del giorno. Questa volta la vittima è una famiglia ungherese in vacanza a Bari, in visita in uno dei luoghi oramai diventati simbolo della città. Il fatto è accaduto a sole 4 ore dal rientro della famiglia a casa. Hanno forzato l'auto e portato via borse e bagagli. Insomma sono saliti sull'aereo per tornare in Ungheria senza quasi alcun effetto personale.

A denunciare l'episodio la vittima che esprime tutta la sua rabbia tramite una recensione lasciata su Google nella quale descrive la spiaggia di Pane e Pomodoro, ma soprattutto ciò che le è accaduto. "Mentre facevamo il bagno, l'auto era nel parcheggio vicino la spiaggia e da lì sono state rubate tutte le nostre valigie e borse". La donna vuole precisare che il furto è avvenuto "4 ore prima del volo". E dopo quello che le è successo a lei e alla sua famiglia vuole mettere in guardia gli altri turisti che scelgono Bari per le loro vacanze: si tratta di una "zona brutta - dice - state tutti attenti".

Ma non è l'unica turista che lamenta la pericolosità della zona, ma soprattutto del lido. "La spiaggia è carina - racconta infatti un'altra turista in una recensione - ma bisogna stare molto attenti a non lasciare le borse incustodite". "Fate attenzione ai ladri", ribadisce un'altra. Non mancano però gli elogi al servizio depositi piccoli bagagli dedicato ai cittadini e ai turisti, considerato dai più "valido e utile".

Sulla spiaggia barese si contano almeno due furti al giorno, tanto che il comitato di cittadini di Pane e Pomodoro ha chiesto una presenza fissa di agenti in borghese. "Noi ci siamo impegnati tanto per cercare di tutelare i turisti - spiegano dal comitato di cittadinanza attiva - abbiamo anche fatto leggere e ascoltare dei messaggi in inglese sui nostri cellulari, invitando i turisti a lasciare i beni di valore nel box della Multiservizi per tutta l'estate". Ma il problema dei furti si sta ripresentando adesso, con la fine dell'estate e l'allentamento dei controlli da parte della polizia locale. Il comitato ha chiesto che venga mantenuto il presidio dei vigili, considerando soprattutto che la spiaggia è ancora molto frequentata dai turisti.

Intanto questa mattina l'Amiu ha provveduto alla rimozione delle alghe, dopo la segnalazione del comitato.