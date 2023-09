Bari, proteste per gli espropri di Costa Sud: “Difendiamo Ortogentile”

Domenica 17 Settembre dalle 10,30 alle 13,30 le cooperative Ortocircuito e Solidaria hanno organizzato una assemblea nello spazio di ORTOGENTILE a Japigia per discutere pubblicamente del rischio di esproprio che grava sull' esperienza di Agroecologia sociale, portata avanti da oltre sei anni.

"Nel progetto "Costa sud" del Comune di Bari l'orto sociale curato e gestito da Ortocircuito e Solidaria dovrebbe diventare un "parco pubblico" - si legge in una nota - perdendo così la sua radice orticola identitaria che noi ci occupiamo di preservare. Rischia così di andare perso un enorme patrimonio ecoambientale, storico-culturale, politico-sociale, contraddicendo lo spirito proprio di "Costa sud" che prevede l'integrazione tra orti e insediamenti urbani, valutando fondamentale il recupero e mantenimento di questo ricco patrimonio locale".

"Nelle ultime settimane abbiamo preparato, insieme ad altre realtà cittadine e reti nazionali, un documento inviato all'amministrazione comunale. L'assemblea sarà l'occasione per condividerlo, fornire informazioni sullo stato del progetto, valutare assieme possibili azioni, raccogliere idee e proposte in nome di una irrinunciabile coscienza agroecologica e sociale. Perché non esiste giustizia ambientale senza giustizia sociale", concludono.