Bari, rifiuti a San Cataldo: “Un solo spazzino, rifiuti ovunque”

È caos nel quartiere San Cataldo, vicino alla Fiera del Levante. Da una parte l'impossibilità di trovare posto per i residenti con squadre di vigili che multano per le soste selvagge, dall'altro il problema dei rifiuti. Il quartiere è pieno di immondizia, le strade non vengono spazzate a dovere e anche in prossimità delle scuole la situazione igienico sanitaria non è delle migliori. "Un solo spazzino, tra l’altro un bravissimo ragazzo, per tutto il quartiere, lungomare e zona san Francesco compresa - denunciano dall'associazione di residenti - le condizioni delle strade sono davvero da scempio". I rifiuti non fanno che accumularsi giorno dopo giorno, tra i viali percorsi anche dai bimbi che vanno a scuola.