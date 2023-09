Lite in centro a Foggia, accoltellato un 17enne

Un 17enne foggiano è stato ferito a coltellate poco fa a Foggia in una zona del centro cittadino. A quanto si è appreso, il ragazzo è stato colpito con ogni probabilità durante un litigio tra giovanissimi. Il 17enne è stato soccorso e trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia che ha avviato indagini