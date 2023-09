Prese a morsi un agente della locale a Bari, condannato 30enne

Era stato arrestato lunedì scorso dalla Polizia Locale di Bari per resistenza e lesioni in danno di due agenti della Locale in località Molo San Nicola, quando lo avevano sorpreso ad esercitare l'attività di parcheggiatore abusivo. Oggi ha patteggiato una condanna ad 8 mesi. L'uomo, un trentenne, aveva morsicato un agente e dato una testata ad un altro agente quando insieme ad un altro soggetto era stato sorpreso sul molo San Nicola nell'attività abusiva. Lo stesso era stato già denunciato a maggio e luglio scorso per reati di resistenza a pubblici ufficiali (contro altri agenti della Polizia Locale di Bari) ed era già stata accertata l'inottemperanza ad un provvedimento di espulsione emesso a suo carico dal Questore di Padova.