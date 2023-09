Quali sono attualmente i lavori più richiesti a Roma? Ecco la top 5

Roma è la capitale d’Italia, ed è una delle città che registra il maggior numero di trasferimenti per quanto riguarda gli studenti e dei giovani lavoratori. Si tratta di una realtà imperfetta ma pur sempre fruttuosa da un punto di vista economico, sia per chi è intenzionato a trovare un impiego ben retribuito, sia per coloro che lasciano la propria realtà per cominciare o proseguire gli studi universitari.

Da qualche anno, ormai, la città di Roma ha visto nascere tantissime nuove imprese e di conseguenza la richiesta di personale qualificato è andata aumentando. Ovviamente se si prendono in esame le offerte di lavoro a Roma pubblicate sui siti più autorevoli in questo campo – vedi Bakeca.it – si ha a disposizione uno strumento attendibile che aiuta a comprendere quali siano le posizioni più ricercate. All’interno della città eterna non mancano di certo le opportunità, specie nelle realtà emergenti in cerca di personale e di nuove figure professionali. Tuttavia, ci si interroga su quali siano i lavori più richiesti a Roma: ecco un approfondimento.

I 5 lavori più richiesti a Roma: ecco quali sono

Molte aziende storiche hanno spostato la propria sede principale da Roma a Milano, ragion per cui la capitale è oggigiorno meno legata alla sfera industriale e finanziaria, rispetto al passato. Dunque, le possibilità di trovare lavoro sono sì concrete, ma sono rilegate a degli ambiti specifici per cui è consigliata un’adeguata preparazione prima di candidarsi. Per saperne di più: ecco quali sono i 5 lavori più richiesti a Roma.

Lavori turistici

Roma è una delle città al mondo con il maggior numero di turisti ogni anno. Si parla di cifre altissime, che comprendono milioni e milioni di visitatori, i quali rendono florido il settore del turismo. Quest’ultimo è tra i più ricchi in Italia, quindi chi è alla ricerca di un lavoro può senz’altro valutare l’idea di candidarsi per posizioni come: receptionist in un hotel; guida turistica; cuoco, cameriere e così via. L’importante è ricevere la giusta formazione, in modo tale che con l’esperienza si riesca a migliorare nel tempo il proprio “grado”, beneficiando della fitta presenza di turisti presenti a Roma.

Lavori legati al settore ICT

Il settore ICT (Tecnologia dell’Informazione e delle Comunicazioni) è in costante espansione grazie alla digitalizzazione, e a Roma nascono ogni anno nuove imprese alla ricerca di sviluppatori di software, nonché di esperti di sicurezza informatica. Si potrebbe trovare un impiego anche come analista di dati, così come si potrebbe ricoprire un ruolo all’interno del marketing digitale.

Lavori legati alla sanità e all’assistenza sociale

Uno dei settori più stabili a Roma è quello della sanità e dell’assistenza sociale, motivo per il quale è possibile trovare facilmente un impiego in quest’ambito se si è adeguatamente preparati. Ciò è anche dovuto alla cospicua presenza di persone anziane tra la popolazione. Oltre ai medici e agli infermieri ricercati nelle molteplici strutture interne alla capitale, le posizioni aperte riguardano anche i terapisti occupazionali, gli assistenti sociali e gli operatori sanitari, ma non solo.

Lavori nel settore educativo

Siccome Roma vive anche di numerose istituzioni educative, tale settore offre tantissime opportunità da un punto di vista lavorativo. Ci sono scuole internazionali, università prestigiose sia private che statali, nonché parastatali. Per questo motivo è bene dare un’occhiata alle posizioni aperte per i professori universitari, gli insegnanti, il personale amministrativo e così via. Data la volontà di espandere una sempre costante qualità, le prospettive in questo settore abbondano e sono concrete.

Lavori nell’ambito del commercio e delle vendite

Con il diffondersi del mercato online e del marketing digitale, sono tante le posizioni aperte nell’ambito del commercio e delle vendite a Roma, soprattutto perché ogni anno nascono nuovi e-commerce e nuove imprese. Vengono ricercati professionisti delle vendite, responsabili di negozio, magazzinieri, commercialisti, agenti immobiliari e così via. Se si hanno le competenze giuste, è possibile fare carriera.