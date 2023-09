Scuola in Puglia, tra cantieri ancora aperti e disagi: “Inconcepibile”

“Il calendario scolastico regionale prevede l'inizio delle lezioni in Puglia per le scuole di ogni ordine e grado a partire dal 14 settembre, al fine di garantire 205 giorni di lezione. Una regola che dovrebbe valere per tutti, ma in Puglia non è così. Il diritto fondamentale all'istruzione verrebbe meno nei confronti degli alunni dell'istituto tecnico commerciale "Dell'Olio" di Bisceglie, a causa di un cantiere ancora aperto nella scuola che non consente l'ingresso degli studenti”. Lo dichiara il segretario generale della UIL Scuola Puglia, Gianni Verga, il quale ribadisce che “sulla edilizia scolastica bisogna investire e intervenire con una seria programmazione, non è possibile navigare a vista".

"E’ inconcepibile ledere un diritto costituzionalmente garantito - continua - oltre che creare problemi organizzativi al persone tutto dell’istituto, per un ritardo nella consegna dei lavori. Purtroppo, non è la prima volta e non sarà neanche l’ultima: gli enti locali sono con il personale all’osso, a programmazione derivante dal Pnrr e altri fondi europei incombe e chi ne paga le conseguenze sono le comunità locali, anche per servizi essenziali e imprescindibili come quello dell’istruzione. Del resto, basta ricordare che sono tante le scuole sprovviste della certificazione di agibilità: su 2.458 istituti soltanto 953 ne sono in possesso. Ma alla politica, locale e nazionale, sembra non interessare: ormai è conclamato che la scuola è solo il bancomat da cui attingere attraverso tagli di ogni genere”.