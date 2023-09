Specchi difettosi, Ikea ritira prodotti: ecco come restituirli

IKEA annuncia un'estensione del richiamo per riparazione di alcuni specchi LETTAN, a causa della rottura degli accessori di fissaggio. IKEA invita con urgenza tutti i clienti che possiedono uno specchio LETTAN appartenente ai lotti interessati dal richiamo a cessarne l’utilizzo e a ordinare gratuitamente gli accessori di fissaggio sostitutivi.

"IKEA - spiegano dalla multinazionale - sviluppa i suoi prodotti avvalendosi di un rigoroso programma di valutazione dei rischi e di test per assicurarsi che i prodotti siano conformi a tutte le leggi e gli standard applicabili nei mercati in cui vengono venduti. Ciononostante, siamo venuti a conoscenza che alcuni degli accessori di fissaggio degli specchi LETTAN si sono rotti e questo ne ha provocato la caduta improvvisa. Nel gennaio 2023 IKEA ha annunciato un richiamo per riparazione di alcuni specchi LETTAN, a causa della rottura degli accessori di fissaggio. A seguito di nuove indagini e di ulteriori controlli dei nostri fornitori, abbiamo scoperto che gli accessori di fissaggio a parete difettosi sono stati utilizzati in produzione per un periodo più lungo di quello precedentemente noto a IKEA. Dal momento che la sicurezza dei clienti è la nostra massima priorità, IKEA ha deciso di estendere il richiamo per riparazione come misura precauzionale".

Gli specchi LETTAN interessati dal richiamo per riparazione ora sono:

Tutti gli specchi LETTAN con data di produzione antecedente o uguale a 2105 (AASS)

Tutti gli specchi LETTAN con codice fornitore 21944 e con data di produzione antecedente o uguale a 2325 (AASS)

La data di produzione e il codice fornitore si trovano su un'etichetta presente sul retro dello specchio LETTAN. Questo è un esempio di etichetta, con la posizione del codice fornitore (21944) e della data di produzione (2152 = anno-settimana) evidenziate in rosso.