Vende sigarette ad un minorenne, multato commerciante in Puglia

Sorpreso a vendere un pacchetto di sigarette ad un ragazzino di 15 anni, un tabaccaio di Andria è stato multato con una sanzione da mille euro dalla polizia. I poliziotti hanno notato il 15enne mentre lasciava la tabaccheria con in mano le sigarette e hanno quindi accertato che la violazione della legge da parte del titolare della rivendita che avrebbe dovuto "chiedere un documento d'identità salvo che la maggiore età sia manifesta". In caso di recidiva - sottolinea la questura - la sanzione amministrativa raddoppia e la licenza all'esercizio dell'attività potrà essere sospesa per tre mesi.