Bagarini in Fiera, 7 denunce e 64 ticket sequestrati a Bari

Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari, in occasione della 86^ Campionaria Generale Internazionale Fiera del Levante, nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, hanno svolto appositi servizi finalizzati a contrastare il fenomeno del c.d. “bagarinaggio” individuando n. 7 soggetti intenti a vendere, al di fuori dei canali ufficiali, i titoli di ingresso alla fiera.

Come ogni anno la manifestazione, evento di livello internazionale, ha richiamato nella città pugliese migliaia di visitatori, anche stranieri, e la Guardia di Finanza è stata impegnata a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità economico-finanziaria al fine di assicurare il regolare svolgimento della fiera. Nel corso di tutta la settimana la zona antistante la Fiera è stata costantemente monitorata al fine di scongiurare che i “soliti” bagarini vendessero i tagliandi di ingresso agli ignari visitatori della kermesse, con grave nocumento per l’immagine della città e per le casse della stessa Fiera di Bari. In tale ambito, le Fiamme Gialle hanno identificato n. 7 “venditori abusivi” ai quali sono stati sequestrati n. 64 ticket di accesso alla manifestazione fieristica. I soggetti responsabili sono stati, pertanto, segnalati al Sindaco del Comune di Bari per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste.

L’attività posta in essere testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza finalizzata alla tutela degli interessi economici dello Stato e dei contribuenti onesti.