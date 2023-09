Bari, a Pane e Pomodoro domenica grande festa di fine estate

Domenica 17 settembre, a partire dalle ore 10, a Pane e pomodoro, si terrà la festa conclusiva di “Mare per tutti” il progetto che dallo scorso 27 luglio ha animato le spiagge libere del waterfront di San Girolamo, di San Cataldo e di Pane e pomodoro con l’obiettivo di favorire, attraverso un servizio gratuito e prossimo alla cittadinanza, una fruizione sostenibile e inclusiva delle spiagge pubbliche e del mare, con particolare attenzione a tutti i cittadini che restano in città nel periodo estivo.

Gli operatori impegnati quotidianamente hanno organizzato sessioni di risveglio muscolare, ginnastica dolce in acqua, balli di gruppo, giochi sociali, tornei, esibizioni e di accompagnamento alla fruizione del mare in favore di cittadini appartenenti a categorie fragili, tra cui minori, disabili e/o anziani.

La festa finale prevede musica, animazione, risveglio muscolare, acquagym, grandi giochi, caccia al tesoro, balli di gruppo, baby dance, karaoke, giochi aperitivo e gadget per tutti i partecipanti.

Di seguito, nel dettaglio, il programma della mattinata, a cura di Password e Amaltea animazione: 10:00 - 10:30 Accoglienza e attività di contatto; Radio Mare per tutti con dediche e richieste

10:00 -13:00 Attività di mini e junior club, grandi gioochi, baby dance e grande caccia al tesoro in compagnia di principesse e supereroi in un fiume di bolle di sapone 10:30 - 11:00 Risveglio muscolare 11:15 - 12:00 acquagym 12:15 - 13:00 Balli di gruppo e tormentoni estivi Grande festa danzante con gadget in regalo 13:00 - 13:30 grande gioco aperitivo con tantissimi gadget 13:30 gran finale.