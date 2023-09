Bari, i vandali non danno tregua: monopattino in mare

I danni ormai sono all'ordine del giorno e riguardano tutti i servizi in sharing, in particolare i monopattini, le auto e gli scooter. Risale a pochi giorni fa la denuncia della Pikyrent sugli ennesimi atti vandalici, tanto da costringere l'azienda a valutare una eventuale sospensione del servizio nelle ore notturne. Presi di mira anche i monopattini: all'altezza del molo San Nicola l'ennesimo mezzo è stato gettato in mare. Con danni di centinaia di euro al giorno. I monopattini poi vengono lasciati ovunque, non solo in mezzo ai marciapiedi ma anche nelle aiuole o nelle fioriere.