Bari, il giardino Bonomo pronto a riaprire su via Amendola

Riaprirà tra qualche giorno il giardino Bonomo in via Amendola. Un'area, residenza storica settecentesca, che è stata riqualificata. Il giardino è vincolato dalla Sovrintendenza ed è stato ampliato. All'interno 250 alberi ad alto fusto con pini e ulivi secolari, 350 arbusti e centinaia di piante ornamentali. Realizzata anche un'area ludica per i più piccoli. All'interno c'è un piccolo anfiteatro con un palco. Tra i viali vasi storici in terracotta. "Un polmone verde in città che tra poco sarà aperto", assicura il sindaco Antonio Decaro.