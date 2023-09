Bari, il sottopasso di via Mola diventa una “foresta verticale”

Tre giorni di lavoro per i volontari di Retake per rimettere in sesto il sottopasso di via Mola a Madonnella, deturpato dai vandali. I volontari hanno iniziato il 14 settembre con l'eliminazione delle affissioni abusive e la pulizia degli ascensori dalle scritte. "Il giorno 16 in mattinata - fanno sapere da Retake - a partire dalle 10:00 in occasione del World clean up day pittureremo tutto il sottopasso con vernici mangia smog / foto catalitiche e renderemo il sottopasso una foresta verticale". A partire da domenica 17 settembre 6 artisti affrescheranno il sottopasso con murales meravigliosi e ci sarà spazio per attività anche dei volontari.