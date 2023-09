Bari, nuovo volto per l’Accademia del cinema di San Pio

Su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, la giunta ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento di riqualificazione finalizzato a migliorare l’accessibilità e la fruibilità degli spazi dell’Accademia del Cinema dei Ragazzi in piazzetta Eleonora, nel quartiere San Pio, finanziato con risorse PON Metro 2014-20 (Azione 4.2.1 - Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale) per circa 171mila euro.

Obiettivo principale del progetto è quello di rafforzare e riqualificare gli spazi di apprendimento informale e i laboratori migliorando nel suo complesso la struttura di maggior valenza socio-culturale del quartiere San Pio.

Nel dettaglio le lavorazioni riguarderanno le componenti edili, con interventi di manutenzione ordinaria cui si aggiungono il rifacimento della pavimentazione in linoleum dell’auditorium dell’Accademia (che sorge in un ex immobile scolastico), la sostituzione delle porte REI (di separazione delle diverse zone con carico antincendio differente) e il montaggio di una porta blindata a chiusura di un vano utilizzato per la custodia di strumenti musicali, e le componenti impiantistiche, con la realizzazione dell’impianto di climatizzazione nelle aule didattiche e nell’auditorium, dell’impianto antincendio e la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con nuovi corpi a led (relamping).

“Con l’approvazione del progetto esecutivo di questi interventi - commenta Giuseppe Galasso - contiamo di poter procedere speditamente con i lavori che saranno eseguiti nell’ambito di un accordo quadro ad hoc, in modo da rispettare i tempi, molto stretti, di rendicontazione previsti dalla linea di finanziamento utilizzata. Il tempo per l’esecuzione delle lavorazioni previste è di circa 60 giorni e il termine fissato dal PON Metro scade il 30 novembre”.

L'intervento approvato si inserisce in una strategia di riqualificazione del quartiere e dell’Accademia molto più ampia, inerente il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQUA) che interverrà sia sulla qualificazione dello spazio pubblico e del verde del quartiere, sia contribuirà al rafforzamento dei presidi di prossimità cui la comunità potrà fare riferimento per attività sportive, didattiche, formative e creative. Con il progetto Community hub, inoltre, ulteriori risorse saranno destinate all’acquisto di nuove attrezzature tecnologiche a disposizione dei ragazzi dell’Accademia del Cinema e all’avvio di nuovi percorsi d formazione e orientamento.

“Questo progetto rientra in una strategia complessiva di rilancio dell’Accademia del Cinema Ragazzi - prosegue l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano -, uno spazio che in questi anni è riuscito a migliorare la vita dei ragazzi e in generale del quartiere grazie a percorsi di innovazione sociale. In questi anni tantissimi ragazzi da tutta la Puglia proprio qui hanno scoperto e coltivato il loro talento, o semplicemente trovato un luogo dove esprimere la propria creatività. L’Accademia è un luogo fondamentale per l’intera città e per questo abbiamo ritenuto importante individuare le risorse necessarie affinché possa continuare a crescere grazie a progetti in grado da un lato di incidere sulla struttura fisica dell’immobile, dall’altro di arricchire la dotazione tecnica, tecnologica e didattica di questo prezioso spazio di formazione nel campo delle arti visive. A breve presenteremo i nuovi corsi del nuovo biennio dell’Accademia, insieme alle nuove attività legate al finanziamento di Bari Community Hub”.