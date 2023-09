Bari, recinzioni in corso Italia: “Problema non risolto”

Da ieri le Fal stanno sistemando le recinzioni vere e proprie su corso Italia per impedire l'accesso ai portici. L'ultimazione dei lavori è prevista per la fine di ottobre. "Con quelle recinzioni però - spiega Luigi Cipriani del Movimento Riprendiamoci il futuro - non si risolverà in alcun modo lo stazionamento dei senza fissa dimora lungo il marciapiede di Corso Italia (antistante l’area 51) ma la situazione tenderà a peggiorare ulteriormente in quanto i senza fissa dimora, “sfrattati” dai porticati, si vedranno costretti ad “accamparsi” e soddisfare i propri bisogni fisiologici direttamente al centro dei marciapiedi tra la recinzione e la carreggiata tanto da peggiorare la situazione igienico/sanitaria, il decoro e la sicurezza dei cittadini".