Scontro auto-moto nel Tarantino, muore 86enne

Un uomo di 86 anni ieri sera è morto in ospedale per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto qualche ora prima tra le borgate di Lama e Talsano, a Taranto.

La vittima era in sella a uno scooter che, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Fiat Punto. Trasportato all'ospedale Santissima Annunziata con un'ambulanza del 118, l'anziano è deceduto alcune ore dopo il ricovero. Solo lievi contusioni per il conducente della vettura. La Polizia Locale ha effettuato i rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità.