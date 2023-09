Bari, Al Bano chiuderà l’86esima edizione della Fiera del Levante

Per l'ultimo giorno della Fiera del Levante ecco gli eventi e gli spettacoli (gratuiti e compresi nel costo del biglietto) previsti nella giornata di domani, 17 settembre:

Ore 20:30 piazzale Tridente- cerimonia Premio Caravella d’oro Sandro Ambrosi. L’iniziativa, fortemente voluta dal neopresidente Gaetano Frulli, diventerà una tradizione della manifestazione ed è dedicata a colui che ha pensato e fondato la Nuova Fiera del Levante. “Era doveroso intitolare questo premio a Sandro che negli ultimi anni si era impegnato nella rinascita della Fiera. Con la sua visione è riuscito a far nascere la Nuova Fiera del Levante”- commenta il presidente Frulli- “Dunque è giusto premiare tutti gli espositori che da 25 anni hanno creduto nella fiera, e soprattutto hanno rinnovato la fiducia nella Nuova Fiera.”

Ore 22:00 Al Bano in concerto

Durante il giorno esibizioni di:

Carillon vivente- una delle proposte artistiche più esclusive dell’ultimo decennio che ha caratterizzato eventi di grandissima importanza su scala mondiale e che già negli anni scorsi ha entusiasmato il pubblico in Fiera. Un’idea semplice ma estremamente suggestiva nata dalla fantasia dell’artista ravennate Mauro Grassi: un pianoforte meccanico munito di ruote e motore vaga sulle note musicali guidato da un settecentesco pianista mentre un’eterea ballerina balla sulle punte in tutù. Tutto come fosse un carillon itinerante d’altri tempi, in uno spettacolo romantico e indimenticabile.

Mabò Band- band che fa dell’improvvisazione comico-musicale la cifra stilistica di tutta la sua performance. Da oltre 20 anni sui palcoscenici, nelle piazze, nelle TV, la Mabò Band ha partecipato ai maggiori Festival Internazionali di Teatro di Strada ed è una delle StreetBand più conosciute ed affermate d’Europa ricevendo numerosi premi e riconoscimenti. Tra le più recenti affermazioni il 1°premio al Festival Internazionale di Gutersloh in Germania ed il premio della giuria al Festival del Clown di Koblenz.

Parco divertimenti per i più piccoli (piazzale 47ovest) è aperto tutta la giornata.