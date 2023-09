Bari, “tutto esaurito” per Toti e Tata in Fiera: “Noi rimasti fuori”

Sold out ieri in Fiera per lo spettacolo di Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi, in arte Toti e Tata. In poco tempo tutti i 4mila posti previsti erano stati occupati. E fuori decine di persone. "Andiamo alla fiera sul tardi - racconta una cittadina al sindaco Antonio Decaro - volevo semplicemente farmi un breve giro per poi andare a vedere lo spettacolo "il cotto e il crudo" con Emilio Solfrizzi. Cerchiamo il padiglione e troviamo tantissima gente e ci chiediamo il motivo dei fischi. Non ci hanno mai fatti entrare a vedere lo spettacolo nonostante molte persone come noi fossero andate in fiera solo per farsi due risate con due attori che adorano. Motivo della chiusura dei cancelli: spettacolo a numero chiuso con max 4000 persone. Tutti arrabbiati iniziamo a fischiare poiché da nessuna parte c'era scritto che fosse a numero chiuso e molti come noi hanno speso i soldi del biglietto solo per vederli. Una vergogna assoluta!".