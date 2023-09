Bimbo di 7 anni trovato congelato in una vasca da bagno

Il cadavere di un bambino di sette anni parzialmente congelato è stato trovato dalla polizia in una vasca da bagno in un appartamento a Perpignan in Francia. Il padre aveva chiamato un'agenzia di pompe funebri per occuparsi del figlio appena morto: gli impresari hanno allertato le forze dell'ordine che si sono precipitate sul posto.

Il padre, un uomo di 28 anni, è stato immediatamente arrestato e posto in custodia. Allo stesso tempo, la polizia è stata informata che due bambine di 2 e 3 anni erano state ricoverate al centro ospedaliero di Perpignan, presentando molteplici tracce di trauma: le piccole sono le sorelle del bimbo morto. Messo in custodia anche un uomo di 33 anni, zio dei bambini, e la procura di Perpignan ha aperto un'inchiesta per omicidio, tentato omicidio, violenza su minori, occultamento di cadavere, falsificazione e uso di falsificazioni e sequestro di persona.