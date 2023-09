Fiera del Levante, stasera l’esibizione del rapper Luchè

Oggi alle 22:00 nel piazzale Tridente all’interno della Fiera del Levante si esibirà il rapper Luchè, con una tappa del suo Live ‘23, durante la quale proporrà alcuni dei brani più apprezzati della sua discografia.

Nato a Napoli nel 1981, Luca Imprudente in arte Luchè, è cresciuto nel quartiere Marianella di Napoli, dove si è avvicinato alla musica. Il suo percorso ha avuto inizio nel 1997 quando, insieme al rapper e amico Ntò, ha fondato i Co'Sang. Primo lavoro discografico ufficiale è stato il brano Paura che passa, contenuto nell’album Spaccanapoli del collettivo napoletano Clan Vesuvio, tra i pionieri dell'hip hop napoletano. In attività fino al 2012, il duo Co’Sang ha realizzato due album e un mixtape. Nel 2005 è stato pubblicato Chi more pe' mme e quattro anni più tardi Vita bona. A questi due nel 2010 è seguito la raccolta non ufficiale Poesia cruda Mixtape Vol. 1.

Dal 2012 Luchè ha intrapreso il percorso da solista. L1, l’album d’esordio, contiene dodici tracce di cui alcune registrate insieme ai Club Dogo e ai rapper Marracash e Emis Killa. Due anni dopo è stato pubblicato L2, composto da 16 brani e un remix con artisti come lo stesso Marracash, Clementino e Achille Lauro. A questi due lavori è seguito nel 2015 il terzo album, Malammore, pubblicato dalla Universal, che ha visto la partecipazione di vari artisti, tra i quali Guè Pequeno e Baby K.

Dopo circa due anni di inattività è arrivato Potere, una raccolta di culto con rime dirette e intense, un disco duro, adulto, senza compromessi e lontano dalle mode contenente le featuring di artisti quali Enzo Avitabile, Guè Pequeno, CoCo e Paola Imprudente, soprano e sorella di Luchè. Nel 2022, infine, Luchè ha pubblicato l’album Dove volano le aquile edito da Columbia records, contenente sedici tracce e certificato disco di platino.

Il concerto, che sarà preceduto alle 21:00 dal dj set di Radionorba, è gratuito e compreso nell’acquisto del biglietto per l’ingresso in Fiera. Il costo è di € 4,00.

Di seguito le modalità di accesso per accedere al concerto di Luchè. Acquistato il biglietto per la Campionaria ci si può recare presso lo stand dedicato all'Ingresso Agricoltura. Mostrando un documento di riconoscimento e il biglietto se ne riceverà un altro gratuito nominativo. Ci saranno 2 turni per il ritiro del biglietto: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00.

Ogni persona può ritirarne solo uno e non può delegare altri al ritiro. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un maggiorenne al momento del ritiro del biglietto. Per ogni turno saranno messi a disposizione 2.000 posti. Terminati questi, lo stand sarà chiuso e non sarà possibile ricevere altri biglietti anche qualora l’orario del turno non fosse terminato.

A partire dalle 18:30 sarà possibile accedere alla zona palco muniti di documento di riconoscimento e biglietto nominativo.