Un turista napoletano è caduto questo pomeriggio durante una visita nelle Grotte di Castellana, a circa un chilometro dall'ingresso. La guida ha subito allertato la direzione delle Grotte perché l'uomo non era in grado di muoversi e di raggiungere autonomamente l'ingresso. Sul posto sono arrivati 118 e vigili del fuoco che sono riusciti a portare in salvo il turista su una barella e a trasportarlo poi in ospedale

(foto repertorio)