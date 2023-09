Salvati 471 migranti nel Mediterraneo, sbarcheranno in Puglia

Sono 471 i migranti, tra cui 205 bambini, ora a bordo della nave Geo Barents dopo diverse operazioni di soccorso e salvataggio che si sono concluse nelle ultime ore da parte della ong nel Mar Mediterraneo. In un primo momento Medici senza frontiere aveva comunicato che è "Bari il porto assegnato per lo sbarco dei sopravvissuti" dalle autorità italiane. Poi la modifica per Brindisi. (Foto repertorio)