Bari, il Consiglio dei ministri nomina nuovo prefetto: ecco chi sarà

Il Consiglio dei ministri ha approvato una serie di nomine e un giro di prefetti in diverse città italiane. Natalino Domenico Manno andrà a svolgere l'incarico a Pordenone, Raffaella Moscarella Scaduto, che prenderà la guida della prefettura di Siracusa, e Grazia La Fauci che andrà a Sassari. Il prefetto Rinaldo Argentieri lascia invece Ferrara e va a Forlì-Cesena e al suo posto arriva, da Udine, Massimo Marchesiello da Udine. In quest'ultima città arriva da Pordenone Domenico Lione mentre Francesco Russo lascia Salerno e va a Bari. Russo prende il posto di Antonia Bellomo, andata in pensione. A Salerno arriva da Lucca Francesco Esposito mentre Giuseppina Scaduto si sposta da Siracusa a Lucca. Cambio anche a Verona, Torino e Taranto: Donato Giovanni Cafagna passa dalla città scaligera al capoluogo piemontese, Demetrio Martino va a Verona e lascia Taranto dove arriva, da Sassari Paola Dessì. Cesare Capocasa, infine, è stato nominato dirigente generale di pubblica sicurezza e resta come questore reggente di Ancona.