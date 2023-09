Lavori a Ruvo, sospensione idrica per 16 ore: le strade interessate

Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell’abitato di Ruvo di Puglia (BA). I lavori di manutenzione straordinaria riguardano la sostituzione di organi di manovra su Via Valle Noè, nei pressi di via Scarlatti. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere la normale erogazione idrica il giorno 19 settembre 2023.

La sospensione avrà la durata di 16 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 24:00.

Disagi saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo. In particolare, le vie interessate sono:

Via Valle Noè, da Via Scarlatti al centro storico;

Via Santa Barbara;

Piazza Giovanni Bovio;

Corso A. Jatta;

Corso G. Jatta;

via 1° Maggio;

Corso Piave;

Via Nazario Sauro;

Via Togliatti;

via Ugo la Malfa;

Via Paolo VI;

Via Peucetia;

Via Verdi;

via Corato.

Acquedotto Pugliese raccomanda ai residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.