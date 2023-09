Tragedia Frecce Tricolori, avviso di garanzia per pilota

Un avviso di garanzia da parte della procura di Ivrea è stato notificato al pilota della 'Freccia Tricolore' che il 16 settembre si è schiantato al suolo a San Francesco al Campo provocando la morte di una bimba di 5 anni. Il provvedimento è un atto indispensabile per procedere ad alcuni accertamenti tecnici irripetibili e non è legato ad accuse specifiche o ad attribuzioni di responsabilità. L'atto è stato notificato dai carabinieri e, secondo quanto si apprende, contiene soltanto riferimenti al titolo di reato (disastro e omicidio in forma colposa) per il quale è stato aperto il procedimento giudiziario. Al pilota è stato affidato un avvocato d'ufficio. Sempre secondo quanto si apprende, è possibile che la difesa del militare sarà assunta da un legale dell'Avvocatura dello Stato.