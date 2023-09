Trentenne precipita da un balcone nel Barese, è grave

Un uomo di 30 anni è precipitato ieri sera da un balcone al primo piano di una palazzina del centro storico di Putignano (Bari), in piazza Plebiscito. Il giovane, soccorso da un'ambulanza intorno alle 21.30, è stato trasportato prima all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Putignano, dove è stato stabilizzato, poi è stato trasferito in codice rosso al Policlinico di Bari. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Putignano e i colleghi della scientifica per i rilievi. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di una caduta accidentale.