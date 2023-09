Auto contro moto nel Leccese, morto centauro 55enne

Un motociclista di 55 anni, Fausto Nicolì, è morto questa mattina in seguito ad un incidente stradale che si è verificato nel Leccese, lungo la strada statale 275 che collega Maglie a Santa Maria di Leuca. L’uomo era in sella ad una moto che si è scontrata con un’auto. Illeso, ma sotto choc, l’anziano alla guida della Y10. Sul posto per i rilievi i carabinieri.