Bari, riaperti i varchi di accesso alla tangenziale da via Napoli

Nella notte è stato danneggiato il grande portale della segnaletica stradale sulla statale 16 ad altezza Fesca. L'accesso alla tangenziale su entrambe le corsie è interdetto da questa notte. La polizia locale invita a prevedere percorsi alternativi su viale Europa e via Buozzi.

Disagi a Fesca dove i camion li stanno facendo svoltare da via Napoli per percorrere un tratto di quartiere, ma, in concomitanza con l'entrata a scuola si presentano rallentamenti.

Aggiornamento ora 8.47. Varchi rispetto e transito regolare.

(foto repertorio)