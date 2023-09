Bari, incidente sulla tangenziale: lunghe code

A causa di un incidente stradale sulla tangenziale, all'altezza di San Giorgio, si segnalano lunghe code in direzione nord, a partire dall'uscita per Mola. La polizia locale invita a prevedere percorsi alternativi. Una mattinata difficile per gli automobilisti: dopo il blocco all'accesso della tangenziale da via Napoli, un altro problema sulla corsia a nord. (foto repertorio)