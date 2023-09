Bari, Jean Claude Van Damme a Loseto per girare il nuovo film

Una delle icone più famose di Hollywood ospite de La B: 𝐉𝐞𝐚𝐧 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐞 𝐕𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐦𝐦𝐞. L’attore belga, impegnato nelle riprese di un film americano che verrà girato a Mola di Bari, ci ha fatto una graditissima sorpresa. E’ stato un orgoglio accogliere nella nostra location una delle star d’azione più grande di tutti i tempi. Giornata memorabile”. Lo scrive il locale La Biglietteria Bari che ieri ha ospitato l’attore statunitense, in città per girare alcune scene del film “Kill em all 2”. Il set, in particolare, è stato allestito nel rione Loseto.