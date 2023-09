Bari, mense scolastiche: al via le iscrizioni

La ripartizione Politiche educative e giovanili rende noto che, a partire da domani, mercoledì 20 settembre, e sino al prossimo 30 novembre, possono essere effettuate le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2023/2024, necessaria per tutti gli utenti che intendono usufruire del servizio, compresi coloro che risultano già iscritti nel precedente anno scolastico. L’iscrizione deve essere effettuata online, collegandosi al seguente link https://egov.comune.bari.it/ – Servizi – Servizi scolastici – Iscrizione refezione scolastica.

Per effettuare l’iscrizione, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale (tutore/affidatario/altro soggetto) dovranno autenticarsi mediante credenziali SPID (quelle utilizzate per la registrazione al provider scelto: username e password) o CIE (carta d’identità elettronica). Le informazioni relative al servizio di refezione per l’anno scolastico 2023/2024 – costo del servizio, criteri di esonero e/o riduzione dal pagamento del ticket, menù e diete speciali – sono disponibili sul portale del Comune di Bari – www.comune.bari.it – Aree tematiche – Educazione e politiche giovanili – Refezione scolastica: iscrizione e pagamento.