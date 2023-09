Bari, stop al divieto di balneazione a Pane e Pomodoro

L’analisi delle acque marine ha dato buon esito: via quindi le transenne a Pane e pomodoro dove ieri è stato dato divieto di balneazione. A provocarlo una rottura fognaria in viale Japigia che ha reso necessario un intervento emergenziale che ha costretto i tecnici di Acquedotto Pugliese (AQP) a svuotare la condotta premente Diaz, con il conseguente rilascio di parte dei reflui in mare, nel tratto fra largo Giannella e il Molo San Nicola.

In via prudenziale, la Polizia Locale di Bari aveva interdetto la balneazione a Pane e Pomodoro, provvedendo a transennare la spiaggia. Oggi i primi risultati delle indagini microbiologiche il cui esito positivo ha potuto permettere al Comune di sospendere il divieto.