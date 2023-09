Il Comune di Bari ci riprova: nuovo bando per il Reef

Nuovo tentativo del Comune di Bari per affidare in concessione l'ex Reef sul lungomare San Giorgio, dopo che la precedente gara, indetta nel 2022 è andata deserta a causa delle offerte pervenute che riportavano delle anomalie. Ad un passo dall'aggiudicazione tutto da rifare quindi per l'amministrazione comunale che ha dovuto indire una nuova gara per il rilascio di una concessione demaniale marittima con finalità turistico - ricreativa, della durata minima di 12 anni e massima di 15 anni, avente ad oggetto appunto l’ex Reef. Che sarà affidato in base all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sul miglior rapporto qualità/prezzo.

“La concessione che si intende assentire ha per oggetto una struttura demaniale marittima a destinazione commerciale idonea all’esercizio dell’attività di bar e/o ristorazione – si legge nella determina - sita nel Comune di Bari, località San Giorgio al viale Imperatore Traiano n. 60, delle dimensioni complessive di 2.745 metri quadri, di cui 668 metri quadri di superficie coperta e 2.077 di superficie scoperta”. Il canone a base di gara è pari a 13.604 euro l’anno. “Sono a carico dell’aggiudicatario le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovessero rendersi necessarie per l’esercizio delle attività da svolgere, senza aver nulla a pretendere dall’Amministrazione procedente”, si legge nel disciplinare.

Ma l'ex Reef non è l'unico rudere che necessita di una "rinascita": sono in corso le procedure per l'affidamento definitivo del Trullo e per l'ex Ancora. Mentre si attendono le nuove gare per l'ex Mitiladriatica e per l'ex Bellezza. Nessuna certezza ancora per Grotta Regina a Torre a Mare: sono in corso delle valutazioni per capire quali sono precisamente le aree da dare in concessione.