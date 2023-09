Palazzo abbandonato nel centro di Bari: “E’ pericoloso per cittadini”

Una palazzina disabitata da anni e in totale stato di abbandono colma di guano, carcasse di piccioni e sporcizia varia pericolosa per la salute dei cittadini. L’edificio si trova in via Quintino Sella al civico 119, e secondo quanto spiega Luigi Cipriani, segretario del movimento politico Riprendiamoci il Futuro, è da ritenersi “una vera ‘bomba’ igienico sanitaria.

Tale presenza – precisa – rappresenta una vera emergenza igienico sanitaria che potrebbe attentare finanche alla salute di ignari cittadini che quotidianamente stazionano nell’area antistante la citata palazzina in quanto è presente una fermata di bus urbani. Per quanto innanzi, è lecito chiedersi come sia possibile che nessuno si sia mai attivato per far rimuovere questa ‘discarica’ che potrebbe nuocere alla pubblica salute?”

Cipriani, pertanto chiede al fine di salvaguardare la pubblica salute “di ignari cittadini”, collaborazione per “individuare i proprietari e diffidarli affinché in breve tempo provvedano a far rimuovere tutti gli escrementi (guano) unitamente alle carcasse di volatili esistenti sulle facciate esterne, balconi e all’interno e far sanificare l’intera palazzina sia all’interno che all’esterno”.