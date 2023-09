Spettacolo di cabaret nella casa circondariale di Brindisi

L’associazione socio-culturale “il Vaso di Pandora”, dopo l’esperienza alla casa circondariale di Bari con la presentazione del libro e una rappresentazione teatrale si sposta a Brindisi, con una proposta teatrale e culturale nell’ottica della diffusione dei sani principi del vivere civile. L’appuntamento è per il 21 settembre alle 14.

Verranno affrontati, con l’apprezzata empatia del cabaret del noto Trio, “Fausto, Giovanni e Osvaldo”, gli aspetti relazionali della quotidianità, a fine di valorizzarli con sane prospettive artistiche, in grado di allentare, temporaneamente, le distanze che separano il contesto della casa circondariale da tutto ciò che lo circonda.

“Tale iniziativa – si legge in una nota – si avvale della sensibilità della Direttrice, D.ssa Valentina Meo Evoli, che agevola al meglio la diffusione, nella Casa circondariale, di questi gioiosi momenti di spensieratezza incentivando riflessioni e percorsi in favore dei detenuti e del loro delicato percorso di recupero. Insomma, ancora una volta il Vaso di Pandora, grazie alla sinergica collaborazione della direttrice e del Trio, si proietta in favore di un rinnovato spazio di conoscenza, di espressione, di incontro, di relazioni sociali e di libertà. A supportare la lodevole iniziativa presente l’azienda PISSTA (Pronto Intervento, Sicurezza Stradale, Tutela Ambientale) che, oltre a gestire emergenze legate alla mobilità e all’ambiente, è in prima linea anche in iniziative socio-culturali-educative a beneficio della collettività”.