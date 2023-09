Bari, al via le iscrizioni per le mense: sito in tilt

Sistema in tilt oggi per le iscrizioni per le mense comunali. L’amministrazione ha aperto questa mattina la possibilità di inoltrare domanda online ma in pochi stanno riuscendo ad andare avanti con le procedure. Quest’ anno il Comune è partito in ritardo con l’avvio delle iscrizioni per le mense nelle scuole dell’infanzia e primarie.

L’anno scorso già da giugno era stata data la possibilità di inoltrare domanda. Quindi l’attesa per queste iscrizioni ha portato centinaia di famiglie a riversarsi sul sito, che è andato in tilt o comunque ha presentato notevoli rallentamenti. Secondo le previsioni del Comune il servizio refezione (che sarà affidato alla Ladisa) partirà il 2 ottobre, insieme al trasporto scolastico.