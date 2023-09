Bari, il quartiere Picone si sveglia tra immondizia e incuria

I bidoni straboccano, i sacchetti dell’immondizia sono sparsi assieme a bottiglie di plastica, tappi e carte abbandonate ai margini del marciapiede. Il quartiere Picone si srisveglia così questa mattina, allo sbando tra l’incuria dei residenti, che non esitano a considerare la strada una discarica, e gli operatori ecologici spesso latitanti.

La segnalazione è di un cittadino che ha inviato in redazione le foto del degrado delle strade del suo quartiere. Le immagini sono state scattate in Via Cifarelli e in viale Gandhi . In via Cifarelli, questa mattina c’erano tra l’altro per strada anche pezzi di arredamento sul marciapiede, vetri e materassi tra i vari sacchetti sparsi.