La Puglia saluta il sole: nel weekend previsti rovesci e temporali

Il caldo e le giornate soleggiate in Puglia hanno le ore contate. In questi giorni, per lo più fino a venerdì, le pressioni medio-alte interessano la regione, spiega il sito 3b Meteo, “e garantiranno tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su Daunia, murge, Tavoliere, litorale adriatico settentrionale e litorale adriatico meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale ionico e Salento giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio”

Si tratta comunque di una settimana variabile tra nubi irregolari e occasionali piovaschi, e come detto, si assisterà ad un peggioramento marcato nel weekend. “Prossimi giorni con anticiclone africano in progressiva ritirata – spiegano i meteorologi di 3B meteo – e scorrimento di correnti umide da ovest su Puglia, Basilicata e Molise. Tempo dunque variabile tra sole e nubi irregolari stratiformi, talora estese e associate a qualche locale piovasco o fugace rovescio di passaggio da ovest verso est. Caldo ancora intenso e pienamente estivo con punte di oltre 32-33°C fino a mercoledì ma poi in progressiva attenuazione. Aumentano le probabilità di un peggioramento invece più marcato nel prossimo weekend per un vortice ciclonico in discesa dal Nord Italia, con rovesci e temporali anche di forte intensità e rischio nubifragi (seguiranno aggiornamenti, evoluzione delicata)”.