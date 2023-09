Nello zaino un chilo e mezzo di droga, nei guai coppia di Taranto

I carabinieri di Taranto hanno fermato per un controllo una coppia di giovani, scoprendo nello zaino in loro possesso circa un chilo e mezzo di cocaina. La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dei due, nella quale è stato rinvenuto e sequestrato un altro consistente quantitativo, oltre mezzo chilo, della stessa sostanza stupefacente. L’uomo, un 33enne, è stato arrestato e condotto in carcere, mentre la donna è stata denunciata a piede libero. Dalla droga sequestrata sarebbero state ricavate oltre duemila dosi di cocaina da distribuire – secondo gli inquirenti .- al mercato illegale e in parte destinate a giovanissimi assuntori. Il materiale sequestrato è stato consegnato al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del comando provinciale per le analisi di rito.