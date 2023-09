Bari, alla Pinacoteca metropolitana “Famiglie al Museo!”

Domenica 24 settembre, dalle ore 10.30, nella Pinacoteca metropolitana “Corrado Giaquinto”, torna l’iniziativa “Famiglie al Museo!”, il percorso di visite animate, attività e laboratori dedicati alle famiglie con bambini promosso dalla Città metropolitana di Bari. La programmazione dedicata ai bambini (dai 5 anni in su) è con accesso gratuito da parte delle famiglie e ha come obiettivo quello di familiarizzare con il museo, le sue sale e il suo patrimonio artistico incentivandone la frequentazione. Le attività sono a cura dell’associazione culturale “Mamamma. Laboratori e Design per Bambini” specializzata nel progettare e condurre attività per bambini attraverso la metodologia della didattica

dell’arte favorendo l’apprendimento creativo da parte dei partecipanti. Appuntamento a domenica prossima con I disegni di Antonio Piccinni in occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio 2023” promosse dal Ministero della Cultura.

Qui di seguito gli appuntamenti in programma fino alla fine di novembre:

24 settembre – I disegni di Antonio Piccinni. Giornata GEP 2023.

8 ottobre – Apriti Museo! F@mu. Giornata nazionale delle famiglie al Museo.

22 ottobre – Il mantello di Federico.

29 ottobre – Storie e immagini. Oltre il visibile.

12 novembre – Giochi d’artista!

19 novembre – Al Museo con l’artista! Visita a sorpresa.

26 novembre – Le ceramiche pugliesi.