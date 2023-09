Bari, il Politecnico eccelle in Europa: fiore all’occhiello la ricerca

La nuova classifica europea di QS Quacquarelli Symonds (esperti mondiali della formazione universitaria e manageriale) qualifica il Politecnico di Bari la migliore università in Europa per l’eccellenza nella ricerca. Questa posizione è sostenuta da una produzione di ricerca altamente collaborativa. Il Politecnico di Bari si mette quindi in luce per la produttività dei suoi ricercatori.

Il Politecnico di Milano è il miglior ateneo italiano ed è l’unico nel nostro Paese a entrare nella top 50 delle università europee arrivando 47esimo. L’istituzione milanese è l’unico ateneo italiano a figurare tra le prime cinquanta, mentre la Sapienza di Roma, e le università di Bologna e di Padova si posizionano tra le prime cento. La Sapienza è particolarmente apprezzata nella comunità accademica internazionale, oltre ad avere una vasta rete di ricerca globale e ottime prospettive occupazionali per i suoi laureati.