Bari, montagna di rifiuti in via Buozzi: “Uno scempio”

“Grave situazione igienico sanitaria che vede costretti i residenti delle palazzine popolari di via B. Buozzi a convivere, in maniera forzata e disumana, con il degrado e vere discariche a cielo aperto che si accumulano nelle aree antistante le palazzine per essere poi rimosse da parte dell’AMIU solo un giorno a settimana e precisamente nella giornata del mercoledì”. La denuncia è di Luigi Cipriani, segretario del Movimento Politico Riprendiamoci il Futuro, che è stato sollecitato da numerosi residenti delle palazzine al fine di eseguire un sopralluogo e verificare lo stato di degrado e abbandono in cui sono costretti a vivere i residenti di quel plesso.

“Come si evince anche dalle foto – commenta – la situazione è allarmante sia per la mancanza di totale manutenzione delle aree dove sono posizionate le panchine, sia per le montagne di spazzatura che si accumula durante la settimana e che viene rimossa solo un giorno a settimana e precisamente nella giornata del mercoledì. Si precisa che, dalle discariche, a causa delle alte temperature, si sprigionano fetori e miasmi che potrebbero mettere a rischio la salute di persone affette da problemi respiratori, cardiaci. Chiedo di intervenire al più presto”.