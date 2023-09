Mense scolastiche a Bari: “Le tariffe saranno riviste”

In questi giorni sono in corso le procedure di iscrizione al servizio di refezione scolastica a Bari, tra le difficoltà e i rallentamenti del nuovo sistema online. Il servizio partirà per il 2 ottobre. “Noi possiamo pure partire prima – ha detto l’assessore Paola Romano – ma dipende dalle scuole e dalla disponibilità che hanno di personale Ata per assicurare il tempo pieno”.

C’è però una buona notizia per le famiglie che, già in questi giorni, si sono preoccupate per i costi dei singoli pasti (che variano da 1,90 a 6 euro in base all’Isee). “Le tariffe cambieranno – ha assicurato Romano – dei prossimi giorni sarà registrato il decreto sul bonus che ci consentirà di abbassare le rette. Quindi le famiglie non devono preoccuparsi”. Negli ultimi anni infatti l’amministrazione ha assicurato tariffe più basse rispetto a quelle previste di base.