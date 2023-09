Nuove telecamere a Bari, l’annuncio di Decaro come quello del 2021

L’annuncio sull’arrivo di nuove telecamere a San Girolamo e in altre zone della città è stato pubblicato ieri dal sindaco Antonio Decaro sulla sua pagina Facebook.” Queste sono le immagini che arrivano direttamente sugli schermi della sala della Polizia Locale dal waterfront di San Girolamo”, scrive il primo cittadino. Ma a commento un residente pubblica uno screenshot del 2021 con le stesse parole usate dal primo cittadino. In realtà l’intervento annunciato ieri riguarda l’implementazione delle telecamere rispetto a quelle del 2021, ma la coincidenza ha fatto “sorridere” in molti.